Mario Hermoso
22 difensore
- Nazionalità:
- Spagna
- Età:
- 31 (18 June 1995)
- Altezza:
- 1.84 m
- Peso:
- 74 kg
- Piedi:
- sinistro
- Valore di mercato:
- 25 mln
Profilo
Tutto su Hermoso, difensore dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
HERMOSO, LA BIOGRAFIAMario Hermoso Canseco è nato a Madrid il 18 giugno del 1995. Luogo e data di nascita: Madrid, 18 giugno 1995. Scadenza contratto: 30/06/2027. Stipendio: 3,5 Milione netto. Alla Roma sotto contratto dal: 2024. Ex squadre: Real Madrid C, Real Valladolid, Real Madrid Castilla, Espanyol, Atletico Madrid.
LA CARRIERA
Trofei vinti
Campionato spagnolo
1
2020-21
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2015-16
|Real Valladolid
|Segunda Division
|31
|0
|31
|0
|2016-17
|Real Madrid Castilla
|Segunda Division B
|33
|1
|33
|1
|2017-18
|Espanyol
|La Liga
|22
|1
|Copa del Rey
|2
|0
|24
|1
|2018-19
|Espanyol
|La Liga
|32
|3
|Copa del Rey
|3
|0
|35
|3
|2019-20
|Atletico Madrid
|La Liga
|17
|0
|Copa del Rey
|1
|0
|UCL
|5
|0
|23
|0
|2020-21
|Atletico Madrid
|La Liga
|31
|1
|Copa del Rey
|1
|0
|UCL
|6
|1
|38
|2
|2021-22
|Atletico Madrid
|La Liga
|26
|2
|Copa del Rey
|1
|0
|UCL
|6
|0
|Supercoppa di Spagna
|1
|0
|34
|2
|2022-23
|Atletico Madrid
|La Liga
|26
|3
|Copa del Rey
|5
|0
|UCL
|3
|1
|34
|4
|2023-24
|Atletico Madrid
|La Liga
|31
|0
|Copa del Rey
|4
|0
|UCL
|9
|1
|Supercoppa di Spagna
|1
|1
|45
|2
|2024/gen.2025
|Roma
|Serie A
|8
|0
|Coppa Italia
|1
|0
|UEL
|4
|1
|13
|1
|gen. - giu. 2025
|Bayer Leverkusen
|Bundesliga
|4
|0
|Coppa di Germania
|1
|0
|UCL
|2
|0
|7
|0