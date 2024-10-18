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Tutto su Koné, centrocampista dell' AS Roma e della nazionale francese: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica: KONE', LA BIOGRAFIA Emanuel Kouadio Koné, detto Manu, nasce a Colombes (cittadina a circa 10 km da Parigi). Ha origini ivoriane Luogo e data di nascita: Colombes , 17 maggio 2001. Scadenza contratto : 30/06/2029. Stipendio : 3 milioni netti. Alla Roma sotto contratto dal: 2024. Ex squadre : Tolosa 2, Tolosa, Borussia Monchengladbach. LA CARRIERA Dalla Francia alla Germania arrivando fino alla Roma Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Tolosa, ha esordito in prima squadra il 24 maggio 2019, nella sconfitta per 1-2 contro il Digione. Il 21 gennaio 2021 è stato acquistato dai tedeschi del Borussia Mönchengladbach, ma è rimasto in prestito al Tolosa fino al termine della stagione. Dalla stagione 21/22 però arriva finalmente in Germania prendendosi gradualmente le chiavi del centrocampo del Gladbach. Con i tedeschi disputerà 79 presenze arricchite da 4 gol in 3 stagioni. Successivamente, il 30 agosto 2024, è passato alla Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Due giorni dopo ha fatto il suo esordio in Serie A, subentrando nella ripresa a Niccolò Pisilli nella partita contro la Juventus. La nazionale francese Ha rappresentato la Francia nelle categorie giovanili Under-18, Under-19 e Under-21. Nel 2024 ha partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi, vincendo una medaglia d'argento. Il 29 agosto 2024 è stato convocato per la prima volta in nazionale maggiore, con cui ha esordito il 6 settembre seguente, nella sconfitta casalinga per 1-3 contro l'Italia in una partita di Nations League.