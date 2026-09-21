Gli inizi al Boca Juniors

Cresciuto prima nello Sportivo Pueyrredón e poi nel settore giovanile del Boca Juniors, Leonardo Balerdi debutta in prima squadra nell’agosto 2018 contro l’Huracán. Le sue qualità attirano rapidamente l’attenzione dei club europei e, dopo appena poche presenze tra i professionisti, nel gennaio 2019 viene acquistato dal Borussia Dortmund.

Il passaggio al Borussia Dortmund

In Germania Balerdi entra in un contesto di alto livello, ma fatica a trovare continuità in prima squadra. Con il Borussia Dortmund raccoglie sette presenze in Bundesliga prima di chiedere maggiore spazio altrove. Nel 2020 viene così ceduto in prestito all’Olympique Marsiglia, esperienza che si rivelerà decisiva per la sua carriera.

La consacrazione al Marsiglia

Arrivato all’Olympique Marsiglia in prestito, Balerdi trova fin dalla prima stagione maggiore continuità e realizza anche i primi gol in Ligue 1. Nell’estate 2021 il club francese decide di acquistarlo definitivamente dal Dortmund. Negli anni successivi diventa uno dei punti di riferimento della difesa, accumulando esperienza anche nelle coppe europee e segnando il primo gol in Champions League nell’ottobre 2022 contro lo Sporting. Con l’arrivo di Roberto De Zerbi viene inoltre scelto come capitano e nella stagione 2024-25 contribuisce al secondo posto in Ligue 1. Lascia Marsiglia nell’estate 2026 dopo sei stagioni e 200 presenze con il club.

L’arrivo alla Roma

Il 30 agosto 2026 passa alla Roma in prestito con diritto di riscatto. Il difensore argentino sceglie la maglia numero 26 e arriva nella Capitale con oltre 200 presenze maturate nel calcio europeo tra Borussia Dortmund e Marsiglia. Il debutto in Serie A arriva pochi giorni più tardi, nella vittoria per 2-1 contro l’Atalanta, quando entra nella ripresa al posto di Evan Ndicka.

Il percorso con l’Argentina

Dopo le esperienze con le selezioni giovanili Under-20 e Under-23, Balerdi debutta con la nazionale maggiore argentina nel settembre 2019, nella vittoria per 4-0 contro il Messico. Negli anni successivi torna progressivamente nel giro dell’Albiceleste, trovando maggiore continuità durante le qualificazioni al Mondiale 2026. Al momento del trasferimento alla Roma conta 11 presenze con la nazionale maggiore.