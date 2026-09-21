Leonardo Balerdi
26 difensore
- Nazionalità:
- Argentina
- Età:
- 27 (26 January 1999)
- Altezza:
- 187 cm
- Piedi:
- destro
- Valore di mercato:
- 18 mln
Profilo
Tutto su Leonardo Balerdi, difensore dell'AS Roma e dell'Argentina: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
BALERDI, LA BIOGRAFIALeonardo Julián Balerdi Rosa è nato a Villa Mercedes, il 26 gennaio 1999. Ha origini italiane e anche passaporto italiano. Luogo e data di nascita: Villa Mercedes, 26 gennaio 1999. Scadenza contratto: 30/06/2027. Stipendio: 2,4 milioni. Alla Roma sotto contratto dal: giugno 2026. Ex squadre da allenatore: Boca Juniors, Borussia Dortmund II, Borussia Dortmund, Olympique Marsiglia
LA CARRIERA
Trofei vinti
Supercoppa di Germania
1
2019
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2018/gen. 2019
|Boca Juniors
|Primera Division
|5
|0
|5
|0
|gen. - giu. 2019
|Borussia Dortmund II
|Fußball-Regionalliga
|4
|1
|4
|1
|2019/20
|Borussia Dortmund II
|Fußball-Regionalliga
|8
|0
|8
|0
|2019/20
|Borussia Dortmund
|Bundesliga
|7
|0
|Champions League
|1
|0
|8
|0
|2020/21
|Olympique Marsiglia
|Ligue 1
|21
|2
|Coppa di Francia
|1
|0
|Champions League
|3
|0
|25
|2
|2021/22
|Olympique Marsiglia
|Ligue 1
|17
|0
|Coppa di Francia
|3
|0
|Europa League + Conference League
|2+2
|0
|22
|0
|2022/23
|Olympique Marsiglia
|Ligue 1
|35
|0
|Coppa di Francia
|3
|0
|Champions League
|6
|1
|44
|1
|2023/24
|Olympique Marsiglia
|Ligue 1
|27
|2
|Coppa di Francia
|2
|0
|Champions League + Europa League
|1+12
|0
|30
|2
|2024/25
|Olympique Marsiglia
|Ligue 1
|27
|0
|Coppa di Francia
|2
|0
|29
|0
|2025/26
|Olympique Marsiglia
|Ligue 1
|26
|0
|3
|1
|Champions League
|6
|0
|Supercoppa di Francia
|1
|0
|36
|1