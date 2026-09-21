Kostantinos Koulierakis
3 difensore
- Nazionalità:
- Grecia
- Altezza:
- 188 cm
- Piedi:
- sinistro
- Valore di mercato:
- 25 mln
Profilo
KOULIERAKIS, LA BIOGRAFIAKostantinos Koulierakis è nato a La Canea, il 28 novembre 2003. Luogo e data di nascita: La Canea, 28 novembre 2003. Scadenza contratto: 30/06/2031. Stipendio: 2 milioni. Alla Roma sotto contratto dal: giugno 2026. Ex squadre da allenatore: PAOK, Wolfsburg
LA CARRIERA
Gli inizi al PAOK
Cresciuto nel settore giovanile del PAOK Salonicco, Koulierakis entra nel vivaio del club nel 2017 e nel 2021 viene promosso nella seconda squadra. Dopo le prime esperienze tra i professionisti, nella stagione 2022-2023 entra stabilmente in prima squadra, debuttando nella massima serie greca nell’agosto 2022. Con il PAOK si afferma rapidamente come uno dei giovani difensori più interessanti del campionato, trovando anche il primo gol tra i professionisti nel gennaio 2023. Nella stagione 2023-2024 contribuisce alla conquista del campionato greco e si mette in evidenza anche nelle competizioni europee.
Il passaggio al Wolfsburg
Nell’estate 2024 viene acquistato dal Wolfsburg, approdando così in Bundesliga. Nonostante la giovane età conquista rapidamente spazio da titolare e diventa un elemento importante della retroguardia tedesca. Nella stagione 2025-2026 si distingue anche in fase offensiva, realizzando quattro reti in campionato, ma non riesce a evitare la retrocessione del Wolfsburg, arrivata al termine dello spareggio contro il Paderborn.
L'arrivo alla Roma
Il 1° agosto 2026 passa a titolo definitivo alla Roma, che punta su di lui per rinforzare il reparto difensivo. Koulierakis sceglie la maglia numero 3 e debutta ufficialmente il 24 agosto nella vittoria per 4-0 contro la Fiorentina, entrando nella ripresa al posto di Mario Hermoso. A Roma arriva già con una discreta esperienza internazionale maturata tra Grecia, Bundesliga e competizioni europee.
La NazionaleDopo aver rappresentato la Grecia nelle selezioni Under-17 e Under-19, nel settembre 2022 riceve la prima convocazione con la nazionale maggiore. Debutta il 17 novembre dello stesso anno contro Malta e negli anni successivi entra stabilmente nel gruppo della selezione greca.
Trofei vinti
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2022/23
|PAOK
|Souper Ligka Ellada
|25
|2
|Coppa di Grecia
|6
|0
|31
|2
|2023/24
|PAOK
|Souper Ligka Ellada
|22
|1
|Coppa di Grecia
|1
|0
|Conference League
|14
|3
|37
|4
|lug.-ago. 2024
|PAOK
|Champions League + Europa League
|4+1
|3+0
|4
|3
|2024/25
|Wolfsburg
|Bundesliga
|30
|0
|Coppa di Germania
|3
|0
|33
|0
|2025/26
|Wolfsburg
|Bundesliga
|31
|4
|Coppa di Germania
|2
|0
|33
|4