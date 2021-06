Spinazzola nominato ‘Star of the match’: “Che brividi vedere i tifosi”

Le parole del giocatore azzurro: "E’ stata una partita perfetta, 3-0, zero gol subiti e abbiamo fatto un buon calcio"

Redazione

Protagonista di Turchia-Italia, finita 0-3, è Leonardo Spinazzola. Il terzino sulla fascia ha corso a perdifiato e ha propiziato la seconda rete azzurra, meritando la nomina di "Star of the match". Queste le sue parole alla Rai:

Hai ancora i brividi per una serata così, questa vittoria è importante... Hai detto bene, i brividi. Già dal pullman li avevo quando ho visto tutti i tifosi fuori dallo stadio. E' stata una delle sensazioni più belle da quando gioco a calcio. Tre a zero, zero gol subiti.

Una partenza difficile, poi avete avuto il merito di non innervosirvi dopo il rigore negato... Come ho detto sono una squadra organizzata e fisica, facevano un blocco unico in area ed era molto difficile. Il primo gol è stata la svolta, abbiamo trovato spazi.

In tribuna si diceva 'ma quanto corre Spinazzola'? Speriamo di correre per tutto l'Europeo.

Lo senti sempre più tuo questo posto in Nazionale? No, me lo devo meritare ogni allenamento e ogni partita, c'è Emerson e c'è una bella concorrenza. Me lo devo meritare ogni giorno.

Mancini ha detto che ne mancano solo 6 per la fine (ride, ndr)... Sì ne mancano solo 6, una più difficile dell'altra. Ma è il periodo più bello dell'anno.

Quanto sono importanti compagni come Immobile e Insigne? Siamo una squadra con grandi giocatori, dal portiere fino al magazziniere, siamo una grande squadra, tutti uniti.

SPINAZZOLA A SKY SPORT

Sulle tue condizioni fisiche e l’emozione di questa partita… Questa sera era un’emozione incredibile partire dal pullman e vedere tutte le persone e i tifosi fuori. Abbiamo avuto i brividi, ci mancavano da morire. E’ stata una partita perfetta, 3-0, zero gol subiti e abbiamo fatto un buon calcio.

Siamo una macchina da guerra? Quello lo dirà il campo, però questa sera abbiamo giocato un grande calcio. Siamo stati pazienti e abbiamo giocato veramente bene.

Non avresti potuto immaginare una partita migliore? Io sono un tipo tranquillo. So cosa devo fare in campo, quindi sono tranquillo in tutte le partite importanti. So quello che devo fare, posso sbagliare ma sono convinto dei miei mezzi e dormo sereno. Oggi vedere mio figlio per la prima volta allo stadio e i tifosi è stato un’emozione pazzesca.

Sembrava ci fossero due Spinazzola in campo questa sera… Il mister mi richiama sempre perché devo pressare e andare in avanti. Però ogni tanto gli chiedo di rifiatare.

Sulla squadra… Abbiamo un centrocampo e un attacco veramente di qualità e tecnica incredibile