Rui Patricio ferma Mbappé e Pogba: Portogallo agli ottavi

Il portiere che Mourinho ha scelto come profilo ideale per la Roma ha tenuto in parità la sfida contro la Francia

Redazione

In cima alla lista degli acquisti di Mourinho, Rui Patricio stasera è stato protagonista di Portogallo-Francia, finita 2-2, con due bellissime parate su Mbappé e Pogba, permettendo alla nazionale lusitana il passaggio agli ottavi di finale degli Europei 2021, come migliore terza classificata.

Mourinho ha scelto Rui Patricio come profilo ideale per la porta della Roma. Trovato l'accordo sul contratto con il portiere portoghese del Wolverhampton, ora Tiago Pinto lavora all'intesa sul cartellino con il club inglese che chiede 12-15 milioni.