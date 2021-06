Mancini incita l’Italia: “Forza Azzurri, sono con voi” – FOTO

Il difensore della Roma non farà parte degli Europei: il ct, infatti, non l'ha convocato per la competizione.

Redazione

Stasera iniziano gli Europei. Nell'Italia sono i tre i giallorossi a disposizione di mister Mancini: Cristante, Spinazzola e Florenzi. Non sono in azzurro invece Mancini, escluso dalla lista, e Pellegrini, che ha dato forfait all'ultimo secondo per infortunio. Proprio il difensore della Roma ha voluto incitare la Nazionale su Instagram: "Forza ragazzi!! E forza Azzurri! Sono con voi!", il messaggio. L'Italia stasera apre le danze: all'Olimpico sfida la Turchia.