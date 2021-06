Italia-Svizzera, le probabili formazioni: ok Spinazzola, out Florenzi

L'infortunio dell'esterno giallorosso apre il ballottaggio sulla fascia destra tra Di Lorenzo e Toloi. Per la Svizzera a centrocampo ancora Xhaka

A poco più di ventiquattr'ore dal fischio di inizio di Italia-Svizzera, per Roberto Mancini è tempo di scelte. La fomazione dovrebbe essere la stesso andata in campo lo scorso venerdì contro la Turchia, con una sola differenza in difesa. Sulla fascia destra infatti l'infortunio di Florenzi chiama il ballottaggio tra Di Lorenzo e Toloi, come ha spiegato lo stesso Mancini: "Non cambierebbe tanto, anche se Di Lorenzo è più offensivo di Toloi. Forse l’unico dubbio può essere questo, ma mancano due allenamenti: vediamo". A sinistra confermato Spinazzola, anche in virtù dell'eccellente prestazione venerdì. In attacco confermato il tridente formato da Immobile, Berardi e Insigne, con le alternative Chiesa, Belotti e Bernardeschi pronte a subentrare.