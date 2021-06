Italia-Svizzera, trovato ordigno nei pressi dello Stadio Olimpico

All'interno di un'auto è stata ritrovata una bombola contenente polvere pirica e bulloni con fili elettrici

A poco più di un'ora dalla sfida dell' Italia contro la Svizzera , c'è allerta nei pressi dello Stadio Olimpico. Come scrive Gazzetta.it, c'è un allarme bomba a Roma in zona piazza Mazzini. Sono già in azione gli artificieri e le unità cinofile, mentre le strade sono state bloccate. Molti tifosi sono già arrivati nei pressi dello stadio, altri ancora devono raggiungerlo. Massima allerta.

AGGIORNAMENTO - Come scrive Adnkronos, l'ordigno è stato trovato nell'auto di Marco Doria, presidente di riqualificazione dei Parchi e delle ville storiche. La vettura era in via Tito Speri e all'interno è stata ritrovata una bombola contenente polvere pirica e bulloni con fili elettrici. Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha espresso solidarietà per l'accaduto.