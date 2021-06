Italia in campo, la carica di Pellegrini e Florenzi: “Forza Azzurri!” – FOTO

I due calciatori fanno il tifo per i compagni di squadra

L'Italia è in campo contro la Svizzera per la seconda partita del Girone A. Florenzi segue la gara dalla tribuna: nel debutto contro la Turchia ha lasciato il campo all'intervallo per un problema al polpaccio e ancora non è a disposizione di Roberto Mancini.Pellegrini invece ha dato forfait il giorno prima dell'inizio degli europei per un problema al flessore della coscia destra: il numero 7 giallorosso dà la carica ai compagni di squadra da casa: "Forza Ragazzi".