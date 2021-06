Italia-Galles, le probabili formazioni: chance dal 1′ per Cristante

Il centrocampista giallorosso potrebbe partire titolare a fianco di Jorginho e Locatelli. Riposo per Spinazzola, sostituito da Emerson Palmieri

In vista dell'ultima partita dei gironi, in programma domani pomeriggio alle 18 contro il Galles, per gli azzurri sarà l'occasione per fare un po' di turnover. Il ct Roberto Mancini, forte del punteggio pieno e della qualificazione matematica agli ottavi, può infatti permettersi di rimaneggiare la formazione e di concedere spazio a qualcuno dalle retrovie, anche se resta importante in chiave sorteggi l'obiettivo primo posto. In difesa Acerbi rimpiazzerà Chiellini. Sulla fascia destra confermato Di Lorenzo al posto di Florenzi, mentre a sinistra Emerson Palmieri concederà un po' di respiro per Leonardo Spinazzola. A centrocampo, Cristante potrebbe affiancare Locatelli e Jorginho, in attesa di lasciare il posto nella ripresa al rientro di Verratti. In attacco dovrebbe partire titolare Chiesa, mentre resta incerto il ballottaggio tra Immobile e Belotti.