Inghilterra-Croazia, dramma a Wembley. Tifoso cade dagli spalti: è grave

Un'altra tragedia a Euro 2020: un tifoso è caduto dalle tribune ed è stato trasportato urgentemente all'ospedale in gravi condizioni

Altro episodio tragico in questo Euro 2020. Dopo il terrore per l'arresto cardiaco ad Eriksen in Danimarca-Finlandia, oggi a Wembley un tifoso è caduto dagli spalti dello stadio durante Inghilterra-Croazia, match giocato oggi pomeriggio e finito 1-0 per i padroni di casa. A confermarlo il portavoce di Wembley a 'Sky Sport': "Uno spettatore è caduto dagli spalti subito dopo il calcio d'inizio nella partita tra Inghilterra e Croazia allo stadio di Wembley. Ha ricevuto cure mediche sul posto ed è stato poi portato in ospedale in gravi condizioni. Continueremo a lavorare con la Uefa per capire cosa è accaduto. Stiamo indagando per ricostruire i fatti e la dinamica dell'episodio". Non ci sono ancora notizie sull'identità di questo tifoso, ma altri spettatori hanno testimoniato - come raccolto da 'Evening Standard' - che "è caduto al suolo e non si è mosso. Un ragazzo vicino a noi che ha visto cosa è accaduto piangeva a squarciagola".