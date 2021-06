Europei, Ungheria-Portogallo 0-3: Rui Patricio salvato dal fuorigioco

Nonostante la vittoria della sua nazionale non è stata esaltante la prova del portiere lusitano

Uno degli obiettivi di mercato per la porta della Roma è il portoghese Rui Patricio, che nel pomeriggio di oggi ha giocato con la sua nazionale contro l'Ungheria la prima partita del girone F degli Europei. La prestazione del portiere, di proprietà del Wolverhampton dal 2018, non è stata delle più entusiasmanti. Succede tutto nella ripresa, sul punteggio ancora fermo sullo 0 a 0 l'attaccante ungherese Schon batte Rui Patricio, in evidente ritardo, portando la propria nazionale in vantaggio. La gioia di un momento perché l'arbitro fischia subito il fuorigioco dell'attaccante dell'FC Dallas. L'errore non ha comunque pesato sul match: l'incontro si è chiuso con la vittoria dei lusitani grazie alle reti di Guerreiro e alla doppietta di Cristiano Ronaldo.