Europei, Svizzera-Turchia: titolari Xhaka e Under

La partita si gioca in contemporanea a Italia-Galles per decretare le squadre qualificate agli ottavi

L'Italia sfida il Galles per provare a qualificarsi come prima nel girone, mentre la Svizzera spera in un passo falso dei Dragoni Rossi per passare agli ottavi. La Turchia invece si trova ultima in classifica, con zero punti ottenuti viste le sconfitte contro gli Azzurri e contro i gallesi. Nella gara delle 18:00 partono dal 1' sia Under che Xhaka, giocatore monitorato dalla Roma.