Europei, l’Austria batte l’Ucraina 1-0 e vola agli ottavi contro l’Italia

L'Austria arriva seconda nel Girone C, alle spalle dell'Olanda e il 26 giugno affronterà la Nazionale di Roberto Mancini

L'Italia affronterà agli ottavi degli Europei l'Austria. E' quanto decretato nella sfida delle 18 contro l'Ucraina, battuta per 1-0 grazie alla rete di Baumgartner al 21', su assist di Alaba. L'Austria arriva quindi seconda nel Girone C, alle spalle dell'Olanda e il 26 giugno alle 21 a Wembley affronterà la Nazionale di Roberto Mancini per il turno successivo della competizione.