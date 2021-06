Europei, Galles in testa al girone: 2-0 alla Turchia. Under in campo 83 minuti

Apre la partita Ramsey al 42', su assist di Bale, la chiude definitivamente Roberts al 95'

La Turchia è già fuori dagli Europei, a meno di clamorosi ripescaggi. La nazionale di Gunes ha perso nella sfida delle 18:00 per 0-1 contro il Galles, che ora è momentaneamente primo nel Girone A con 4 punti. Apre la partita Ramsey al 42', su assist di Bale, mentre lo stesso calciatore del Tottenham nella ripresa spara alto un calcio di rigore. La chiude definitivamente Roberts al 95', anche se la Turchia non ha mai impensierito veramente gli avversari, trovando difficoltà ad entrare in area avversaria. Under è partito titolare e ha giocato fino all'83'. Il Galles ora guarda con interesse alla sfida delle 21 tra Italia e Svizzera.