Eriksen, l’annuncio della Danimarca: “E’ stabile, ha ringraziato i compagni”

Ultimi aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista dalla federazione: "Resterà in ospedale per ulteriori accertamenti"

Un enorme spavento per un dramma sfiorato. Le condizioni di Christian Eriksen sono stabili e la situazione è per fortuna sotto controllo. Sono confortanti gli ultimi aggiornamenti della federazione danese, che racconta dei ringraziamenti avanzati dal centrocampista nei confronti di tutti i suoi compagni di squadra. Tutto il team della Danimarca ha ricevuto la necessaria assistenza dopo i momenti drammatici vissuti durante la gara con la Finlandia. Di seguito il comunicato ufficiale della DBU: "Questa mattina abbiamo parlato con Eriksen, che ha ringraziato personalmente tutti i suoi compagni. Le sue condizioni sono stabili, resterà ancora in ospedale per ulteriori accertamenti. La squadra e lo staff hanno ricevuto assistenza dopo l’accaduto e continueranno a sostenersi a vicenda in seguito all’incidente di ieri. Ci teniamo a ringraziare per gli accorati auguri ad Eriksen che sono arrivati da tifosi, giocatori, le famiglie reali di Danimarca ed Inghilterra, squadre e federazioni internazionali. Incoraggiamo tutti a inviare i vostri messaggi alla Federazione danese, che si assicurerà che gli stessi arrivino a Christian e alla sua famiglia".