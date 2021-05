Spezia-Roma 20:45 diretta LIVE: UFFICIALE, ok Darboe. Dzeko out, c’è Mayoral

I giallorossi scendono in campo per l'ultima gara di campionato: in palio c'è la Conference League

Redazione

La Roma contro lo Spezia si gioca il pass per la Conference League e dovrà difendere la qualificazione dal Sassuolo, ottava in classifica, che in contemporanea se la vedrà con la Lazio. Fonseca per l'ultima volta sederà sulla panchina giallorossa, prima di lasciare l'eredità a José Mourinho. L'allenatore portoghese dovrà fare a meno di molti giocatori infortunati: Pau Lopez, Mirante, Pellegrini, Spinazzola, Smalling, Ibanez, Veretout e Carles Perez, ma recupera Diawara dopo un risentimento al pube. In porta c'è ancora una volta Fuzato, Santon vince il ballottaggio con Peres. In mezzo ci sono Cristante e Darboe. Fuori Dzeko, Mayoral in campo dal 1'.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1) Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; El Shaarawy, Pedro, Mkhitaryan; Mayoral. A disp.: Farelli, Boer, Jesus, Peres, Reynolds, Pastore, Diawara, Ciervo, Villar, Zalewski, Dzeko. All.: Fonseca

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Vignali, Terzi, Capradossi, Bastoni; Estevez, Agoumé, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi. A disp.: Zoet, Krapikas, Provedel, Marchizza, Ramos, Erlic, Ismajli, Bertola, Ricci, Maggiore, Pietra, Leosena, Saponara, Agudelo. All.: Italiano

Arbitro: Pezzuto. Assistenti: Marchi, Miele. IV Uomo: Santoro. VAR: Pairetto, AVAR Liberti.

DOVE VEDERLA - La partita sarà trasmessa da Sky Sport. Il canale televisivo che trasmetterà la sfida tra Spezia e Roma sarà il numero 253 del satellite. Telecronaca a cura di Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti. Inoltre sarà trasmesso anche in streaming. Per seguirlo da pc, smartphone e tablet si potrà usare l'app di Sky Go.

CONVOCATI- Fonseca dovrà fare a meno di moltissimi giocatori infortunati e non ha recuperato nessuno in extremis, ad eccezione di Diawara che torna a disposizione dopo i problemi legati ad un risentimento al pube. Ecco la lista dei convocati per la partita: Portieri: Farelli, Boer, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Jesus, Santon, Reynolds, Mancini, Kumbulla. Centrocampisti: Cristante, Villar, Pastore, Diawara, Ciervo, Darboe. Attaccanti: Zalewski, El Shaarawy, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko, Mayoral.

STATISTICHE - L'accoppiata Spezia-Roma è insolita in Serie A: i giallorossi hanno affrontato la squadra ligure solamente una volta in campionato, a gennaio, vincendo per 4-3 con la rete in extremis di Lorenzo Pellegrini. In Coppa Italia invece ci sono stati altri due precedenti, di cui uno avvenuto sempre nel 2021. In entrambe le partite la Roma è stata eliminata dalla competizione per mano dei bianconeri.