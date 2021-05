Spezia-Roma, i convocati di Fonseca: presenti Darboe e Diawara

Il tecnico portoghese chiama 21 giocatori per la sua ultima gara con la Roma

Sono 21 i giocatori convocati da Paulo Fonseca per l'ultima gara stagionale della Roma, in programma questa sera alle 20.45 con lo Spezia. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno di moltissimi giocatori infortunati e non ha recuperato nessuno in extremis. Stringe invece i denti Darboe, in dubbio dopo gli acciacchi del derby: il giovane centrocampista ci sarà ed è al momento favorito su Villar per una maglia da titolare. Rientra anche Diawara a margine dei problemi legati ad un risentimento al pube. Di seguito la lista completa: