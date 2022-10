Sampdoria-Roma 18:30 diretta LIVE, le probabili formazioni

I giallorossi sono sesti in classifica con 19 punti e dopo il pareggio tra Lazio e Udinese, possono salire al quarto posto in caso di vittoria contro i blucerchiati

Redazione

La Roma scende in campo alle 18:30, a Genova, per sfidare la Sampdoria nella decima giornata di Serie A. I giallorossi sono sesti in classifica con 19 punti e dopo il pareggio tra Lazio e Udinese, possono salire al quarto posto in caso di vittoria. I blucerchiati, ultimi a quota 3, cercano dei punti per risalire la classifica con il nuovo allenatore Dejan Stankovic. José Mourinho, che l'ha allenato ai tempi dell'Inter, non vuole fare sconti a nessuno. Il dubbio principale dello Special One è in attacco: ballottaggio aperto tra Abraham e Belotti.

Sampdoria-Roma, le probabili formazioni

SAMPDORIA(4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. A disposizione: Ravaglia, Murru, Conti, Leris, Villar, Verre, Pussetto, Quagliarella. Allenatore: Stankovic

ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Spinazzola, Karsdorp, Vina, Camara, Bove, Shomurodov, Belotti. Allenatore: Mourinho

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi

Assistenti: Valeriani - Margani

Quarto Ufficiale: Serra

Var: Aureliano

Avar: Peretti

ULTIME DA TRIGORIA - Nella rifinitura di ieri a Trigoria si sono allenati con il gruppo sia Zaniolo che Karsdorp, entrambi recuperati. Sul 22 giallorosso ci punta molto Mourinho per la partita di questa sera e le prossime da qui alla sosta per il Mondiale. Non è partito con la squadra per la Liguria, invece, Marash Kumbulla. Assente già contro il Real Betis in Europa League per un problema alla coscia sinistra. Non potrà esserci neanche Paulo Dybala, che ieri si è allenato nella palestra di casa sua per recuperare dall'infortunio.

DOVE VEDERLA - La sfida tra Sampdoria e Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Il collegamento partirà dalle ore 18. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. In alternativa, i tifosi potranno ovviamente seguire Sampdoria-Roma con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info dall'Olimpico e con gli aggiornamenti social su Instagram, Facebook e Twitter.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - La partita di questa sera tra Sampdoria e Roma è la sfida numero 129 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio nei 128 precedenti sorride ai giallorossi: 52 vittorie, 36 pareggi e 40 successi dei blucerchiati. In casa della Doria, però, la musica è ben diversa. Nei 64 precedenti è la Sampdoria a primeggiare: 30 vittorie, 23 pareggi e solo 11 successi per la Roma. L'arbitro di stasera Marco Di Bello non porta ricordi positivi alla mente dei romanisti. Le polemiche tra la Roma, con Mourinho protagonista, e la coppia Di Bello-Aureliano, sono state molte nella passata stagione. Il fischietto di Brindisi è stato uno degli arbitri più contestati dallo Special One, che lo aveva definito "fenomeno" nel post partita del match contro il Napoli.