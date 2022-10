Sampdoria-Roma, arbitra Di Bello: l’anno scorso tante polemiche con Mourinho

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 10ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 16 ottobre. Sampdoria-Roma verrà diretta dal fischietto pugliese Marco Di Bello. Il bilancio nei 26 precedenti con i giallorossi è positivo: 13 successi, 6 pareggi e 7 sconfitte. L'arbitro di Brindisi però è stato uno degli arbitri più contestati da José Mourinho nella stagione passata, che lo aveva definito "fenomeno" nel post partita del match contro il Napoli. Lo stesso epiteto è stato usato dallo Special One anche nei confronti di Aureliano, al Var a Marassi, in occasione del match di San Siro contro il Milan dello scorso gennaio.