Porto-Roma 21:00 diretta LIVE, probabili formazioni: Zaniolo e Dzeko dal 1′

Giallorossi in campo all'Estádio da Bela Vista per la quinta amichevole del precampionato

La Roma prosegue la sua preparazione con la sua quinta amichevole. Oggi l'amichevole all'Estádio da Bela Vista contro il Porto, il primo vero test attendibile per capire lo stato di forma della squadra di Mourinho. Sarà sicuramente interessante vedere sia la fase offensiva ma soprattutto quella difensiva contro una squadra che attacca molto velocemente e fa del pressing il suo marchio di fabbrica. Partita speciale per José Mourinho, allenatore del Porto dal 2001 al 2004, anni in cui ha portato nella bacheca dei portoghesi, fra i tanti trofei, anche una Champions League e una Coppa Uefa. La squadra lusitana non potrà non suscitare piacevoli ricordi anche a Nicolò Zaniolo. Il numero 22 proprio ai portoghesi ha segnato le sue prime due reti in Champions League, nell'andata degli ottavi del 2019.