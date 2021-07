Porto tra passato e presente di Zaniolo: si chiude il cerchio. Ora il rinnovo

Dalla prima doppietta in Champions League ad oggi. Il classe '99 ha messo alle spalle il doppio infortunio e vuole ricominciare a sognare. Con Mourinho si può

Fin qui la carriera di Zaniolo , mettendo da parte i due brutti infortuni, è sempre stata cosparsa da un'aura di magia. Il debutto in Champions League con il Real Madrid al tempio sacro del Bernabeu prima ancora di giocare la sua prima partita in Serie A avrebbe dovuto far capire che il classe '99 era diverso dai suoi coetanei. E Di Francesco l 'ha capito prima di tutti, lanciandolo nel mondo dei grandi senza mettergli troppe pressioni. Così come lo ha fatto Roberto Mancini , chiamandolo a rapporto con la Nazionale maggiore prima ancora che salisse sul piedistallo. Insomma: era destino. Idolo dei tifosi giallorossi, sia grandi che piccini, la storia di Zaniolo (ancora da scrivere) fa sognare, mostrando che l'impegno viene sempre ripagato. Stasera la Roma affronta il Porto in amichevole e il cerchio sembra finalmente chiudersi. Contro i lusitani è arrivato il primo gol in Champions League , anzi, la sua prima doppietta . La partita di andata degli ottavi finisce 2-1 per la Roma e proprio il classe '99 grazie alle sue reti fa ben sperare per il ritorno, finito poi con l'eliminazione dei giallorossi dopo il 3-1 dei portoghesi nei tempi supplementari.

Zaniolo si sta mettendo pian piano alle spalle l'infortunio (il secondo) al crociato. Non c'è fretta, non bisogna spingere troppo. Step by step tornerà al 100% per la prossima stagione. Il mese passato ad allenarsi a Pontremoli sicuramente è stato importante per recuperare la forma e raggiungere il più possibile quella dei compagni. Ma il numero 22 ha sempre avuto fame e lo sta dimostrando anche nelle amichevoli, dove non si tira mai indietro e dà tutto sé stesso. Sicuramente la presenza di Mourinho sulla panchina giallorossa è uno stimolo in più. Con il Debrecen nel secondo tempo ha trovato anche una splendida rete, tornando al gol dopo quasi un anno. Oltre che sul campo, Zaniolo vuole maturare anche nella vita: sta studiando per prendere la patente e ora è diventato anche papà del piccolo Tommaso, avuto con l'ex compagna Sara Scaperrotta. La Roma è pronta a blindarlo: a fine mercato dovrebbe infatti arrivare il rinnovo di contratto. Ora che il numero 22 ha recuperato, si può iniziare a pensare al futuro, che inevitabilmente è dipinto di azzurro. Dopo la mancata partecipazione a Euro2020, Zaniolo spera di essere convocato per il Mondiale in Qatar del 2022.