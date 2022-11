Diretta LIVE Nagoya Grampus-Roma 0-0: finisce il primo tempo

I giallorossi, sbarcati mercoledì a Tokyo, sono stati accolti calorosamente dai tifosi nipponici, con tanto di striscioni, stendardi e magliette. Oggi c'è il primo test amichevole

La Roma scende in campo al Toyota Stadium, ore 11:30, contro il Nagoya Grampus per la prima amichevole della tournée in Giappone. I giallorossi, sbarcati mercoledì a Tokyo, sono stati accolti calorosamente dai tifosi nipponici, con tanto di striscioni, stendardi e magliette. Oggi c'è il primo test per Pellegrini e compagni. José Mourinho, per la prima sfida nell'Eurojapan Cup, concede un po' di spazio a qualche giovane. Svilar in porta. Missori ed El Shaarawy sulle fasce. Tahirovic a centrocampo con Matic e Bove. Davanti insieme ad Abraham c'è Cherubini.

Nagoya Grampus 0-0 Roma

12:19 - 25 nov Termina il primo tempo: Nagoya-Roma 0-0. 42' 12:18 - 25 nov Seconda occasione nel giro di pochi minuti sui piedi di El Shaarawy. Gran palla in verticale di Tahirovic per il Faraone, che prova il colpo sotto ma Langerak non si fa sorprendere. 37' 12:12 - 25 nov El Shaarawy riceve palla all'interno dell'area di rigore e prova il classico tiro a giro. Il pallone arriva debole tra le mani di Langerak. 34' 12:08 - 25 nov Primo cartellino giallo per El Shaarawy (Roma). 27' 12:01 - 25 nov Abraham lavora bene un pallone dentro l'area di rigore e prova a servire El Shaarawy, anticipato al momento del tiro dal difensore giapponese. 14' 11:49 - 25 nov Cherubini recupera il pallone al limite dell'area e serve Abraham. L'attaccante inglese salta un avversario, ma poi si allunga la palla, che termina tra le mani di Langerak. 3' 11:37 - 25 nov Potenziale occasione per il Nagoya. Punizione velenosa dentro l'area giallorossa, mette fuori il pallone Smalling. 11:32 - 25 nov Inizia la partita. 10:35 10:50 - 25 nov La Roma arriva al Toyota Stadium per la prima amichevole della tournée in Giappone contro il Nagoya.

Nagoya Grampus-Roma, le formazioni ufficiali

NAGOYA GRAMPUS (3-4-1-2): Langerak; Fujii, Tiago, Nakatani; Uchida, Ishida, Senta, Nagaki; Shigehiro; Mateus, Nagai. A disposizione: Nagasawa, Sakai, Silva, Takeda, Higashi, Yoshida, Toyoda, Koda, Masui, Sakakibara, Gyotoku, Naldinho. Allenatore: Kenta Hasegawa

ROMA (3-5-2): Svilar; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Missori, Tahirovic, Matic, Bove, El Shaarawy; Cherubini, Abraham. A disposizione: Boer, Keramitsis, Celik, Spinazzola, Camara, Tripi, Volpato, Shomurodov. Allenatore: José Mourinho

Arbitro: Imamura. Guardalinee: Takebe-Akasaka. Quarto uomo: Matsuo

PRE PARTITA - Ieri mattina i giallorossi si sono allenati allo stadio Nazionale del Giappone per preparare la prima amichevole della tournée. José Mourinho ha provato Matic e Bove a centrocampo. Svilar gioca in porta. Nel test di oggi è possibile che il portoghese metta dal 1' anche i giovani Missori e Tahirovic.

ULTIME DAL RITIRO IN GIAPPONE - Alla vigilia del match con il Nagoya Grampus, Mourinho ha parlato in conferenza stampa: "Non abbiamo la forza di andare a prendere i migliori giocatori della Premier League. Abraham voleva mettersi in mostra e la Roma era una grossa opportunità, Matic ha 34 anni e ha giocato nei migliori club, è tornato con me per portare esperienza". Il gm Tiago Pinto ha risposto al tecnico: "Se faremo altro oltre a Solbakken? Senza dubbio teniamo in considerazione l'opinione del nostro allenatore ma anche dei paletti imposti dal FPF".

DOVE VEDERLA - La partita viene trasmessa in diretta da DAZN e per vederla in tv bisognerà accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca è affidata a una delle voci della DAZN Squad. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info con gli aggiornamenti social su Instagram, Facebook e Twitter.