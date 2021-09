Lazio-Roma 18:00 diretta LIVE, formazioni e dove vederla

I giallorossi nel loro primo derby della stagione vogliono continuare a vincere

Redazione

"Voglio che la squadra abbia più ambizione di vincere un derby", così José Mourinho ha caricato la sua Roma in vista della stracittadina. I giallorossi scendono in campo alle 18:00 contro la Lazio per quello che sarà il 177^ derby della storia di Roma, il numero 155 in Serie A. La squadra di Mou, dopo la caduta di Verona, è tornata a correre vincendo nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo. Un 1-0 che ha regalato i tre punti alla Roma ma che ha visto l'espulsione di Pellegrini per doppio giallo, costringendo il capitano giallorosso a saltare il derby. Torna titolare Matias Vina sulla fascia sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, F. Anderson. A disp: Strakosha, Patric, S.Radu, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Raul Moro, Romero, Muriqi All: Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. A disp.: Fuzato, Boer, Smalling, Reynolds, Calafiori, Villar, Diawara, Darboe, Carles Perez, Shomurodov, Borja Mayoral. All.: Mourinho.

Arbitro: Guida, Guardalinee: Meli e Peretti, IV uomo: Di Bello, VAR: Irrati, AVAR: Longo

PREPARTITA - Contro la Lazio lo Special One giocherà il suo primo derby della Capitale. Nella sesta giornata di campionato, la Roma cercherà di continuare un inizio di stagione molto positivo, nella quale è stata sconfitta una sola volta tra campionato e Conference League. Nell'ultima giornata Mourinho ha perso il suo capitano Lorenzo Pellegrini per un'espulsione molto discutibile. Ritroverà Vina che ieri ha svolto l'allenamento in gruppo.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho potrà contare su Vina. Il terzino uruguaiano non ha giocato le ultime due partite di campionato per una distorsione al ginocchio sinistro. Ieri ha lavorato con i compagni e sarà regolarmente convocato. Out Pellegrini per squalifica e il solito Spinazzola, che ne avrà fino a dicembre.

DOVE VEDERLA - Lazio-Roma è un'esclusiva DAZN. Sarà possibile vederla sull'app presente sulle smart tv di ultima generazione oppure in streaming su computer, tablet e pc. ForzaRoma.info seguirà insieme a voi la sfida e sarà possibile rimanere aggiornati grazie alla cronaca LIVE sul sito.

CURIOSITÀ E PRECEDENTI - Sarà il derby numero 177 della storia. I numeri della sfida sorridono ai giallorossi visto che il bottino complessivo li vede aver collezionato 67 vittorie, 62 pareggi e 47 sconfitte. Anche i cinque migliori marcatori di sempre sono tutti a tinte giallorosse. Per quanto riguarda gli allenatori, Mourinho e Sarri si sono incontrati in Premier League. Nel 2019/2020, Manchester United e Chelsea si sono affrontati all'Old Trafford. La partita finì in pareggio 2-2.