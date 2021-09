Dove vedere Lazio-Roma in TV e in LIVE streaming

Sarà possibile vederla sull'app di DAZN presente sulle smart tv di ultima generazione oppure in streaming su computer, tablet e pc

Dopo al vittoria contro l'Udinese, la Roma vuole continuare il suo positivo avvio di stagione. Il derby è una partita difficile ma che potrebbe dire molto sul futuro delle due squadre. Mourinho affronterà la prima stracittadina della Capitale, lui che di derby ne ha visti e vinti molti. Ritrova Vina dal 1' minuto, come ha ammesso ieri in conferenza stampa e dovrà fare a meno del capitano Pellegrini per squalifica.