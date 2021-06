Diretta LIVE Italia-Galles, le formazioni ufficiali: Spina e Cristante in panchina

Gli Azzurri lottano per ottenere il primo posto nel girone

L'Italia scende in campo per l'ultima partita del Girone A degli Europei. Dopo aver battuto Turchia e Svizzera, entrambe per 3-0, è ora di affrontare il Galles per legittimare il primo posto. I ragazzi di Roberto Mancini sono infatti a pieni punti (6), seguono quindi i Dragoni Rossi a 4 punti, per poi trovare Svizzera (1) e Turchia (0).