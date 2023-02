Roma-Salisburgo, Mou a caccia della rimonta con la spinta dell’Olimpico sold out

I giallorossi in casa cercano il pass per gli ottavi di finale di Europa League

Redazione

Serve una remuntada, quelle a cui Mourinho è abituato e come quella già riuscita l'anno scorso contro il Bodo. La Roma in Europa League cerca il pass per gli ottavi di finale contro il Salisburgo: si gioca all'Olimpico giovedì sera alle 21 dopo che gli austriaci hanno vinto l'andata 1-0 alla Red Bull Arena grazie al gol di Capaldo nel finale. In quella partita era stata la Roma ad avere le occasioni migliori, non capitalizzate da Abraham e Belotti (oltre al palo di Cristante). Nel weekend è arrivata il successo contro il Verona con Solbakken, che non è in lista Uefa, che ha tirato su il morale di tutti. Ma Mourinho deve fare i conti anche con le assenze.

Roma e Salisburgo, gli ultimi risultati — Quella nella gara d'andata è stata la prima sconfitta per la Roma contro una squadra austriaca in Europa. In generale, l'ultima formazione italiana a perdere contro un club austriaco è stato il Napoli in Europa League 2018/19 sempre contro il Salisburgo. Come riporta da Oddschecker, la formazione di Jaissle non vince da cinque trasferte contro squadre italiane nelle competizioni europee (2N, 3P), cioè dal successo per 2- 1 contro la Lazio nel settembre 2009.

I precedenti — Il Salisburgo ha superato cinque degli ultimi sei confronti in Europa dopo aver vinto la gara d’andata, uscendo solo contro l’Anderlecht nel primo turno della Coppa UEFA 1997/98. La Roma è riuscita a superare il turno tre volte nelle ultime cinque dopo aver perso la prima sfida. Ma con lo 0-1 della Red Bull Arena, i giallorossi hanno interrotto una striscia di 33 partite consecutive in gol in Europa: il club non resta a secco di reti in due incontri di fila dal marzo 2016 (tre in quel caso, tutte in Champions). Come analizzato da Oddschecker, la formazione di Mourinho è imbattuta da 13 partite all’Olimpico nella fase a eliminazione diretta in competizioni europee: l’ultimo k.o. è arrivato contro il Villarreal nel febbraio 2017.

Le quote — Secondo i principali siti scommesse, il segno 1 nei 90’ è valutato 1.72 da Planetwin, 1.70 per Netbet e 1.67 su Better. L’eventuale successo del Salisburgo è quotato 5.50 da Bet365, 5.35 per Goldbet e 5.00 su Sisal. Mentre l’X è offerto 3.90 da Novibet e Sisal, 3.85 secondo Starcasinò Bet. Grande equilibrio nella previsione dei bookmaker per il passaggio del turno: 1.80 è la proposta per l’accesso agli ottavi degli austriaci, 1.95 è il valore fissato per la stessa quota favorevole ai giallorossi. La vittoria della Roma ai supplementari è valutata 2.45 dai bookie, 5.75 quella degli ospiti nell’extra-time. Mentre la modalità di vittoria ai rigori per una delle due squadre è ferma a 6.25.

Attenzione anche all’Over 2.5 nei 90’: 2.10 la proposta di Betfair, 2.00 per Better e Sisal. L’Under è stabilito 1.80 da Bet365, 1.72 secondo Goldbet e Starcasinò Bet. Per gli operatori, il No Gol ha più chance: 1.80 il valore scelto da Bet365 e Planetwin, 1.75 secondo Betfair. Il Gol ha una quota più alta: 2.05 su Betfair, 2.03 per Starcasinò Bet, 1.95 secondo Bet365.