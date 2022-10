Roma-Napoli, all’Olimpico test per le ambizioni. E Mou vuole cancellare il tabù

La squadra giallorossa proverà ad interrompere la recente tradizione negativa, perché nei cinque incroci cronologicamente più vicini non ha mai vinto: ha ottenuto due pareggi (entrambi nella scorsa stagione, 0-0 all'Olimpico e 1-1 al Maradona

Redazione

Mourinho contro Spalletti, Zaniolo contro Kvaratskhelia, Abraham contro Osimhen. Tre sfide che sono solo tre degli ingredienti di Roma-Napoli, vero big match dell'undicesima giornata di Serie A. Si gioca all'Olimpico domenica 23 ottobre alle 20.45. È uno scontro diretto per saggiare le ambizioni della squadra giallorossa, che vuole confermarsi una formazione di vertice con l'obiettivo di qualificarsi in Champions League. Dall'altra parte il Napoli del "nemico" Spalletti (e c'è da giurare che l'accoglienza per lui sarà piuttosto rumorosa) che finora non ha mai perso in Serie A dopo dieci giornate. Gli azzurri hanno dovuto affrontare soltanto due grandi squadre, Lazio e Milan, battendole entrambe in trasferta, e vuole imporsi anche all'Olimpico per tentare l'allungo sulle inseguitrici, approfittando magari di un risultato favorevole a Bergamo dove l'Atalanta seconda affronterà la Lazio.

Roma e Napoli come arrivano al big match?

— La squadra di Luciano Spalletti non conosce altro che la vittoria, nelle ultime dieci partite: ha battuto Lazio, Spezia, Milan, Torino, Cremonese e Bologna in campionato, mentre in Europa ne ha fanno fatto le spese Liverpool, Rangers e due volte l'Ajax. La Roma ha smaltito la delusione del passo falso interno contro il Real Betis in Europa League, vincendo contro Lecce e Sampdoria in Serie A e ottenendo un pareggio in casa degli andalusi nella gara di ritorno.

I precedenti e il bilancio — Roma e Napoli si sono affrontate 172 volte in competizioni ufficiali, di cui 154 in Serie A e 18 in Coppa Italia. Il bilancio nel complesso sorride ai giallorossi, che hanno vinto in 65 occasioni contro le 51 degli avversari; 56 invece i pareggi. La Roma proverà ad interrompere la recente tradizione negativa, perché nei cinque incroci cronologicamente più vicini non ha mai vinto: ha ottenuto due pareggi (entrambi nella scorsa stagione, 0-0 all'Olimpico e 1-1 al Maradona) e poi tre sconfitte in cui ha segnato soltanto un gol; l'ultima vittoria risale al 2 novembre 2019, quando Zaniolo e Veretout firmarono il successo rendendo inutile la rete di Milik. Roma-Napoli sarà anche Mourinho contro Spalletti: stando a quanto riportato da OddsChecker, il portoghese non ha mai perso nelle sei sfide contro il tecnico rivale (tre vittorie e tre pari).

Le quote: cosa pensano i bookmakers — Il momento di forma straordinario del Napoli inquadra gli azzurri come favoriti nella partita, come ha rilevato OddsChecker, anche se le quote sono piuttosto equilibrate considerando il valore di un avversario come la Roma. Il successo esterno degli azzurri tocca 2.40 con Snai e Novibet, mentre la vittoria della formazione di Mourinho è a 2.90 con Goldbet, Betfair e Better; il pareggio arriva a 3.70 con 888 Sport. Gli operatori puntano sullo spettacolo: l'Over 2.5 è a 1.80 con Bet365, Goldbet e Better, l'Under 2.5 è proposto a 2.06 con 888 Sport e LeoVegas. La qualità delle due squadre rende molto più probabile che entrambe riescano ad andare a segno: il Gol è a 1.63 con Goldbet, 888 Sport, Better e LeoVegas, il No Gol è al massimo a 2.25 secondo Betfair.