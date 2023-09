Roma-Empoli per il riscatto. Quote (anche del gol di Lukaku) e precedenti

Un inizio di stagione complicato per i giallorossi che non hanno ancora ottenuto il suo primo successo. Un pareggio all’esordio contro la Salernitana e i due ko contro Verona e Milan

Redazione

Obiettivo ripartire. La Roma di Mourinho dopo la sosta per le Nazionali vuole ripartire in campionato con il piede giusto dopo i due ko consecutivi contro Verona e Milan. I giallorossi, soprattutto, vogliono conquistare la prima vittoria stagionale e la prima chance per farlo sarà proprio la gara contro l’Empoli in programma domenica 17 settembre alle 20.45 allo stadio Olimpico.

Gli ultimi risultati — Un inizio di stagione complicato per la Roma che non ha ancora ottenuto il suo primo successo in campionato. Un pareggio all’esordio contro la Salernitana e i due ko contro Verona e Milan hanno fatto tirare il freno a mano alla squadra di Mourinho che in questo inizio campionato ha dovuto fare i conti anche con un’infermeria sempre piena. Inizio disastroso invece quello dell’Empoli che non ha ancora ottenuto neanche un punto in tre gare, i toscani hanno infatti rimediato tre ko contro Verona, Monza e Juventus.

I precedenti — I precedenti sorridono alla Roma che dal 2007 non ha mai perso contro l’Empoli collezionando tre pareggi e undici vittorie. Non solo, i giallorossi hanno vinto tutte le ultime sette gare più recenti disputate segnando sempre almeno due reti. Come riporta OddsChecker la sosta porta bene alla Roma che ha vinto ciascuna delle precedenti quattro gare giocate dopo gli impegni per la Nazionale. Dall’altro lato l’Empoli è l’unica squadra a non aver ancora ottenuto punti e a non aver siglato neanche una rete dall’inizio del campionato.

Le quote — Per i principali siti di scommesse specializzati in quote di Serie A la Roma è nettamente favorita per la vittoria. Le quote dell’1 valgono infatti 1.42 per Golbet e Betway e 1.45 per Betflag e Netbet. Decisamente più alti i valori dell’X che si attestano sui 4.50 di Sisal, i 4.55 di Better e i 4.70 di Betflag e del 2 che sale a 7.50 per bet365, a 8.50 per Leovegas e a 8.60 per Betflag. La Roma è sempre andata a segno in tutte e tre le gare di campionato disputate, ancora a secco invece l’Empoli che non è riuscita ancora a trovare la via della rete. La gara dell’Olimpico potrebbe attestarsi allo stesso modo sul No Goal che vale 1.66 per Leovegas, 1.67 per Betfair e 1.73 per Betflag. Il Goal è fissato invece a 2.10 da Pokerstars Sport, a 2.16 da Leovegas e a 2.20 da Betflag.

Come segnala OddsChecker, maggiore equilibrio per quanto riguarda il numero complessivo delle reti. Se infatti l’Under 2.5 vale 1.85 per Sisal, 1.87 per Planetwin 365 e 1.98 per Betflag l’Over 2.5 è fissato a 1.85 da Goldbet e Snai e a 1.99 da Betflag. Interessanti anche le quote che fanno riferimento al parziale/finale con i bookmaker che vedono una Roma dominante. L’1/1 vale 2.05 per Betway e Netbet e 2.20 per bet365.

I marcatori — In casa giallorossa è arrivato il momento di Romelu Lukaku. Il belga è pronto a mettere la sua firma sulla gara e anche per i bookmaker l’attaccante è il favorito per siglare almeno un gol nei 90 minuti con quote che si aggirano sui 2.00 di PokerStars Sport e Sisal e i 2.18 di Leovegas. Poco più alte invece le chance di Dybala che si attestano sui 2.50 di Snai e Planetwin 365 e i 2.55 di Leovegas.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.