Roma, dopo l’Inter c’è il Real Betis. Mou vuole rilanciarsi anche in Europa

I giallorossi dopo il successo di San Siro contro l'Inter devono battere gli spagnoli per prendere il comando del girone

Redazione

Il futuro in Europa della Roma in questa stagione passa dalla doppia sfida contro il Real Betis. Gli uomini di Mourinho ci arrivano dopo la grande vittoria contro l'Inter a San Siro, che ha dato entusiasmo alla piazza subito dopo la sosta per le nazionali. Ci voleva una impresa e la Roma l'ha centrata grazie a Dybala e Smalling, i migliori di inizio stagione. Ora però i giallorossi devono ripetersi in Europa League: giovedì all'Olimpico arriva la squadra di Siviglia per la terza giornata del girone di coppa. Fischio d'inizio alle 21.

Come arrivano Roma e Betis?

Comprese le qualificazioni, la Roma è imbattuta nelle ultime 20 partite casalinghe in competizioni europee (14 vittorie, 6 pareggi): è la più lunga serie positiva di una squadra italiana da quando la Juventus è arrivata a 27 tra il 2013 e il 2018. Come analizzato da Oddschecker, i giallorossi sono anche la formazione che ha tentato più tiri in questa Europa League, sia totali (48) che nello specchio (16). Inoltre, gli uomini di Mourinho hanno subito solo tre conclusioni in porta, meno di qualsiasi altra formazione. Il Betis ha vinto entrambe le partite del girone. Quella di Pellegrini è pure una delle tre squadre ad aver già segnato più di una rete da fuori area in Europa League: due, entrambe nell’ultima giornata contro il Ludogorets, grazie a Joaquín e Canales vincendo per 3-2.

Roma-Betis, i precedenti e il bilancio

Roma e Betis non si sono mai affrontate in Europa. I giallorossi hanno superato solo due volte nelle ultime 13 partite le squadre spagnole: vittorie sul Villarreal nel 2017 (4-0) e sul Barcellona nel 2018 (3-0). Come evidenzia Oddschecker, gli uomini di Mourinho saranno i terzi avversari italiani del Betis in tutte le competizioni, dopo Milan e Bologna. Il club biancoverde è imbattuto nelle ultime tre gare contro club italiani (2 vittorie, 1 pareggio).

Le quote

Il Betis è l’unica a punteggio pieno nel girone, Ludogorets e Roma sono dietro con tre punti. Secondo i bookmaker, è comunque la squadra di Mourinho quella favorita per la partita: il segno 1 è proposto 1.80 da Snai, 888Sport e Leovegas. L’eventuale successo degli spagnoli è valutato 4.54 da Planetwin, 4.50 secondo Betfair e Better. Mentre l’X è quotato 3.90 da Betfair, 3.70 per Pokerstars e Sisal. Finora le due gare giocate in Europa League dai giallorossi sono terminate con tre reti totali segnate: l’Over 2.5 per la sfida col Betis vale 1.86 per 888Sport e Leovegas, 1.75 secondo Planetwin. La giocata inversa è offerta 2.10 da Bet365, 1.95 su Better e Leovegas. Più probabile, secondo gli analisti, che siano entrambe le squadre a segnare: il Gol è valutato 1.76 da 888Sport e Leovegas, 1.72 su Pokerstars. Il No Gol è quotato 2.10 da Snai e Betfair, 2.05 secondo Sisal.