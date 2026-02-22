Celik, non solo Juventus e Inter: sul turco anche Napoli e club di Premier League

Continuano le voci sul futuro di Zeki Celik. Il laterale turco, in scadenza di contratto a giugno e per cui l'accordo per il rinnovo non è stato raggiunto, in questi ultimi giorni sta facendo molto parlare di sé. Come raccontato da Fabrizio Romano l'ipotesi di una permanenza nella Capitale non è ancora da ritenere totalmente chiusa: i contatti tra gli agenti e il ds Massara sono continuati, anche se ad oggi non è un discorso vicino alla definizione. La Juventus ha gli occhi sul giocatore ma, come affermato anche dal procuratore, l'accordo per un arrivo a zero a Torino noi è stato chiuso. I bianconeri comunque stanno valutando la possibilità al pari di Inter, Napoli e altri club di Premier League che hanno preso informazioni con dei contatti diretti con gli agenti di Celik.
