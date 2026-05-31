Il futuro di Jan Ziolkowski è ancora tutto da scrivere. Il difensore polacco, arrivato nella Capitale la scorsa estate, ha raccolto 18 presenze in campionato (ma solo il 14% da titolare) e 4 in Europa League (30% da titolare). Meno di quanto, probabilmente, lui stesso si aspettava. In due occasioni però, contro il Viktoria Plzen all'esordio da titolare a fine ottobre e la settimana scorsa nell'ultima e decisiva trasferta in casa dell'Hellas Verona, sono arrivate due bocciature da parte di Gasperini. Probabilmente più che di veri e propri 'rifiuti' si è trattato di lezioni impartite dal tecnico al classe 2005, ma sicuramente non saranno state esperienze piacevoli per l'ex Legia Varsavia.

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E dunque, considerando la necessità che ha la Roma di fare plusvalenze e sfoltire l'organico entro il 30 giugno per rientrare nei paletti del Settlement Agreement siglato con la Uefa, non è esclusa la cessione di un giovane per 'limitare i danni' rispetto all'addio di un big. E il nome di Ziolkowski, in tal senso, è quello che potrebbe avere più mercato. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il 20enne polacco è sicuramente finito nel mirino del Nottingham Forest. Il club giallorosso, però, non ha intenzione di ascoltare offerte al di sotto dei 20 milioni di euro (9 mesi era stato pagato 6, ndr).