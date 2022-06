Zaniolo, nuovo incontro a cena tra l’agente e Pinto: la Roma aspetta offerte

Nella giornata di impegni milanesi per Tiago Pinto, in agenda c'è stato anche l'incontro con Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo. Il tema del futuro del talento giallorosso resta di grande attualità, ma al momento lo scenario di un rinnovo è da escludere (il contratto scade nel 2024). Così come fino ad ora non sono arrivate proposte concrete per l'attaccante della Roma, né che si avvicinano alle richieste giallorosse. La 'strategia' di entrambe le parti resta quella di aspettare sviluppi ed eventuali offerte importanti nelle prossime settimane, anche perché i rapporti tra la Roma e l'entourage di Zaniolo sono ottimi. Ma il fronte è caldo, tanto che Vigorelli e Tiago Pinto si rivedranno anche questa sera a cena. In giornata il gm portoghese ha incontrato il Milan e alla domanda se al centro del colloquio ci fosse stato proprio il nome di Zaniolo, la risposta è stata questa: "Abbiamo parlato di tempo, macchine e donne".