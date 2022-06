Pinto: “Incontro col Milan per Zaniolo? No, abbiamo parlato di macchine”

Pinto non si sbottona e anzi dribbla le domande dei cronisti. Il gm della Roma, dopo una giornata impegnativa a Milano tra incontri con agenti e club, viene intercettato per l'ennesima volta: "Sono veramente stanco, voi fate un grande lavoro ma così è troppo. Se abbiamo parlato di Zaniolo con il Milan? Con Maldini e Massara abbiamo parlato del tempo, di macchine, di donne, di tutto". E su Frattesi: "Ci sono novità? No, lascia perdere", risponde un po' insofferente Tiago Pinto come si nota dal video di Calciomercato.it. "Adesso l'unico obiettivo che ho è camminare tranquillo per la strada e tornarmene in hotel", chiude il dirigente della Roma che sarà chiamato a nuovi colloqui di mercato nei prossimi giorni.