Cose turche. Il Galatasaray chiama Zaniolo: lui dice sì, oggi giornata decisiva

Ride Mourinho , spera Zaniolo che ha già pronto il volo per Istanbul, scrive Francesco Balzani su Leggo. La Roma ha rialzato la testa sabato con l'Empoli ottenendo un +8 rispetto alla scorsa stagione e un punteggio (e posizione) in classifica che non si vedeva addirittura dal 2018. Un bel riscatto dopo l'amarezza di Coppa Italia firmato dalle capocciate di Ibanez e Abraham , il primo è diventato il miglior difensore d'Europa per gol segnati di testa (sei) mentre l'attaccante ha ritrovato il feeling con la porta pure all'Olimpico.

Zaniolo è ancora in malattia dopo che è stato appurato il disagio psico-fisico dichiarato in un certificato medico ma entro poche ore potrebbe ritrovare il sorriso in Turchia. Nicolò aveva pensato a un periodo di relax lontano dall'Italia, ma proprio sabato sera è arrivata l'offensiva del Galatasaray. In Turchia il mercato chiude mercoledì. Zaniolo ha subito detto sì al club turco dove troverebbe Icardi e Mertens e dove guadagnerebbe 3,5 milioni a stagione. Il Galatasaray è pronto a prendere Zaniolo e si è spinto a 22 milioni in prestito con obbligo di riscatto. La Roma chiede 25, ma vista la situazione oggi potrebbe dare il sì definitivo. Oggi è una giornata decisiva per capire la reale fattibilità di un'operazione che porterebbe benefici a tutti. La Roma, infatti, avrebbe un'entrata non da poco in vista del mercato estivo ed eviterebbe possibili battaglie legali. Per Zaniolo sarebbe comunque inserita una clausola rescissoria da poco meno di 30 milioni in caso di ritorno alla carica del Milan. A Roma, invece, è stato scaricato anche dai compagni (solo uno lo ha contattato dall'esclusione).