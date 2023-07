Mercato Roma, Scamacca out col West Ham. E la fidanzata lancia un segnale sui social

L'attaccante ex Sassuolo non risulta nemmeno tra i giocatori a disposizione di Moyes, nonostante le buone prestazioni nel precampionato della squadra inglese. Intanto su Instagram sputano alcuni indizi

Tra gli obiettivi principali del mercato della Roma c'è sempre Gianluca Scamacca. L'attaccante ha recuperato dopo l'infortunio al menisco e ha preso parte al pre-campionato del West Ham. Ma nonostante le buone prestazioni con la squadra inglese, non ha giocato nell'amichevole in programma per oggi contro il Dagenham & Redbridge. L'ex Sassuolo non figura nemmeno tra i giocatori a disposizione di Moyes nella lista pubblicata poco fa dall'account ufficiale degli Hammers. Pochi minuti dopo sull'account della fidanzata Flaminia Appolloni è comparsa una foto dei due mano nella mano e la scritta: "Così felice, ti amo". Una notizia sul buon esito della trattativa o sulla presenza di Gianluca a Roma? Ieri lo stesso Scamacca aveva postato una foto su Twitter con tanto di clessidra. Il West Ham negli ultimi giorni aveva aperto al prestito col riscatto condizionato. Mourinho in Portogallo aspetta la nuova punta. Il dubbio che possa essere Scamacca (con Morata sullo sfondo) ora è molto forte.