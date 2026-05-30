Marsiglia e West Ham. Due club che hanno bisogno di soldi. Di liquidità. E due situazioni che la Roma segue con più di un occhio aperto. I giallorossi hanno messo nel mirino Greenwood e, complice la necessità del club francese di vendere, oggi sono in pole position per portarlo nella Capitale. Servono comunque circa 50 milioni di euro. E giugno sarà il mese decisivo. Dopo il 30, infatti, lo scenario potrebbe cambiare e il prezzo tornare a salire. Ma l'inglese non è l'unico nome che piace a Trigoria. Da mesi la Roma segue anche Summerville. Un profilo apprezzato per caratteristiche e prospettive. E ora le condizioni potrebbero diventare favorevoli. Il motivo è semplice: anche il West Ham deve fare cassa.

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Come riporta il sito inglese West Ham Way, il club londinese ha la necessità di incassare circa 150 milioni di euro attraverso il mercato. Una cifra importante, che obbliga gli Hammers a valutare diverse cessioni. Tra i nomi in uscita c'è proprio Summerville. L'esterno olandese è considerato una delle pedine sacrificabili e la Roma continua a monitorare la situazione. La differenza rispetto a qualche mese fa è soprattutto economica. In passato il West Ham sparava alto, con una valutazione vicina ai 40 milioni di euro. Oggi, però, la necessità di fare liquidità potrebbe abbassare le pretese e aprire scenari diversi. A Trigoria osservano con attenzione. Greenwood resta il grande obiettivo. Summerville l'alternativa in più che intriga. Due piste diverse, unite dallo stesso fattore: la necessità di vendere dei rispettivi club.