Malen-Dybala-Greenwood. Un tridente da sogno per una Roma da Champions. Da settimane non si parla d’altro: l’inglese è il grande obiettivo del mercato giallorosso e i segnali, giorno dopo giorno, diventano sempre più incoraggianti. E' lui il giocatore che accende la fantasia dei tifosi. Ha qualità, tecnica e gol. Sa giocare con entrambi i piedi, può ricoprire più ruoli in attacco e, a soli 24 anni, ha ancora ampi margini di crescita. Un profilo perfetto per alzare il livello della squadra di Gasperini. La Roma lo segue da vicino. E Greenwood, dal canto suo, guarda con interesse alla destinazione. I giallorossi sono attualmente in vantaggio nella corsa all'attaccante del Marsiglia. Il progetto convince il giocatore, che vuole continuare a misurarsi ai massimi livelli del calcio europeo. L'Arabia Saudita, infatti, è fuori dai giochi. Greenwood avrebbe già fatto sapere di non essere interessato a un trasferimento lontano dall'Europa. Vuole continuare a dimostrare il suo valore e la Champions rappresenta una motivazione importante. Il vero nodo resta il prezzo. Il Marsiglia chiede circa 50 milioni di euro. Una cifra elevata, ma che potrebbe addirittura aumentare nelle prossime settimane. Il club francese ha la necessità di sistemare i conti entro il 30 giugno.

Scegli tu cosa leggere: metti Forzaroma tra le tue fonti Google

La mancata qualificazione in Champions e i bassi introiti dei diritti tv della Ligue 1 pesano nelle casse del club. Serve una cessione importante. E Greenwood è il principale candidato. Per questo motivo il valore richiesto oggi potrebbe essere inferiore rispetto a quello che l'OM pretenderebbe a partire già dal primo luglio. C'è poi la questione legata al Manchester. I Red Devils hanno una clausola sulla rivendita che si assesta al 40%. Sul giocatore restano vigili anche alcuni club da Spagna e Turchia. Dall’Inghilterra, invece, non arrivano segnali concreti. Si era parlato di un interesse del Tottenham, con De Zerbi che lo accoglierebbe subito. Ma lo scenario non sembra destinato a concretizzarsi: il suo passato continua a rendere complicato un ritorno in Premier. Per il momento, però, la strada sembra portare soprattutto a Roma. Greenwood ha aperto all'Italia. La Roma ci pensa seriamente. E il tempo gioca un ruolo fondamentale. Perché oggi il colpo è difficile, ma possibile. Domani, dopo il 30 giugno, potrebbe diventare molto più complicato. E in un mercato che non aspetta nessuno, le occasioni migliori vanno prese prima che spariscano.