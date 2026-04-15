Muhammed S Bah ha prolungato il contratto con la Roma. Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità per il centrocampista giallorosso che ha firmato fino al 2028. In stagione in un paio di occasioni è stato convocato da Gian Piero Gasperini senza però mai esordire in prima squadra. Questo il comunicato ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Muhammed S Bah fino al 2028 con opzione di prolungamento di due anni a favore del Club. Classe 2007, nato a Banjul in Gambia, il centrocampista della Primavera è entrato nel settore giovanile della Roma nel 2022. Alla sua prima stagione in giallorosso, si è laureato campione d'Italia nella categoria Under 17, entrando l'anno successivo sotto età nella rosa della squadra Primavera vincitrice della Supercoppa di categoria. Il suo percorso in giallorosso continua! Congratulazioni, Muhammed".