Firma fino al 2028 con opzione di prolungamento di due anni a favore del Club

Redazione
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Muhammed S Bah ha prolungato il contratto con la Roma. Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità per il centrocampista giallorosso che ha firmato fino al 2028. In stagione in un paio di occasioni è stato convocato da Gian Piero Gasperini senza però mai esordire in prima squadra. Questo il comunicato ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Muhammed S Bah fino al 2028 con opzione di prolungamento di due anni a favore del Club. Classe 2007, nato a Banjul in Gambia, il centrocampista della Primavera è entrato nel settore giovanile della Roma nel 2022. Alla sua prima stagione in giallorosso, si è laureato campione d'Italia nella categoria Under 17, entrando l'anno successivo sotto età nella rosa della squadra Primavera vincitrice della Supercoppa di categoria. Il suo percorso in giallorosso continua! Congratulazioni, Muhammed".

Bah

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