Ufficiale, Xhaka è un giocatore del Bayer Leverkusen: contratto fino al 2028

Granit Xhaka non arriverà alla Roma neanche in questa finestra estiva. Dopo la telenovela dello scorso anno, lo svizzero pochi minuti fa è stato annunciato come nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. I tedeschi hanno appena ufficializzato sul proprio sito la firma del calciatore fino al 30 giugno 2028: "Conosco il campionato alla perfezione e l'ho seguito quando ero a Londra. Il Bayer è un club con una storia impressionante e obiettivi ambiziosi. Lo vedo soprattutto come un club dal grande futuro. I colloqui con la società sono state incredibilmente motivanti.Tutti qui sono ambiziosi e vogliono vincere qualcosa, non vedo l'ora che arrivino i prossimi anni", ha detto Xhaka. Il centrocampista classe '92 in questi giorni era stato nuovamente accostato alla Roma un anno dopo l'estenuante trattativa con l'Arsenal che non era culminata con l'accordo economico tra i club. Ai Gunners dovrebbero andare 20-25 milioni di euro: lo svizzero lascia l'Emirates dopo sette anni e torna così in Bundesliga.