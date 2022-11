Shomurodov resta in uscita: la Cremonese lo sogna come colpo salvezza

Eldor Shomurodov resta in uscita. L'attaccante uzbeko è in fondo alle gerarchie di Mourinho, per questo l'ex Genoa - ancora decisivo con la sua nazionale - è pronto a lasciare Trigoria. Tra le squadre che potrebbero farci un pensierino c'è anche la Cremonese: l'attaccante classe '95, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', è il grande sogno dei grigiorossi. Shomurodov sarebbe quindi il colpo di gennaio per la squadra di Alvini per raggiungere la salvezza in una situazione attuale di classifica molto complicata. Di certo non sarà semplice trovare l'accordo economico, anche dopo il tira e molla estivo col Bologna.