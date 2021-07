Shomurodov, Mourinho nel destino: nel 2019 il primo incontro fra i due

Il centravanti del Genoa è vicino a firmare con la Roma e ad essere allenato dal suo mister preferito

La Roma è molto vicina a portare nella capitale il centravanti uzbeko Eldor Shomurodov . Se la trattativa dovesse andare in porto l'attaccante coronerebbe il sogno di essere guidato dal suo allenatore preferito. I due, infatti, si sono già incontrati nel 2019, come testimonia il profilo Instagram dell'attaccante con una foto che li ritrae in un ristorante di Mosca. Un incontro organizzato dal suo agente Tkachenko. "Ho incontrato Mourinho a Mosca, era venuto a vedere l'hockey. Tifo Chelsea per lui e glielo dissi di persona, fu emozionante". Sotto il post del centravanti sono già moltissimi i commenti dei tifosi della Roma , che sembrano accoglierlo con particolare entusiasmo.

Il calciatore non è un cannoniere e il suo massimo livello realizzativo l'ha raggiunto nella stagione 2015/16 con 12 reti in 39 presenze con la maglia del Bunyodkor, squadra uzbeka. Poi il passaggio in un campionato sicuramente più competitivo come quello russo, dove ha vestito la maglia del Rostov dall'estate 2017 al 2020 prima del passaggio alla sua attuale squadra, il Genoa. Con il grifone sono state 8 reti in 32 presenze ma tutte di pregevole fattura, degne del soprannome che gli è stato dato in patria: il "Messi" uzbeko. Non è un caso che il suo idolo da bambino fosse un grande attaccante come Rivaldo, uno che del talento ha fatto il suo marchio di fabbrica e che ha giocato nella squadra di proprietà dello zio dello stesso Shomurodov, proprio il Bunyodkor club con cui l'attaccante ha disputato le sue migliori stagioni finora."Era incredibile veder segnare Rivaldo, un giorno gli strinsi la mano e i compagni mi dissero di non lavarla più" così l'attaccante in un'intervista sulla Gazzetta dello Sportdello scorso anno. Shomurodov è senza dubbio un giocatore estroso, e le sue qualità sono state messe in mostra in occasioni delle reti segnate alla sua prima stagione di Serie A ma va detto che è un profilo sul quale ci sarà sicuramente da lavorare. In questi casi ci si aggrappa anche alla scaramanzia: l'ultima volta che una squadra di José Mourinho ha acquistato un attaccante del Genoa sappiamo tutti com'è andata. Il suo nome è Diego Milito.