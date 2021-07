Roma, ecco il terzo colpo: fatta per Shomurodov, 18 milioni al Genoa

Prestito di due milioni e riscatto fissato a 16 milioni

La Roma si prepara in Portogallo per la stagione (1-1 il match con il Porto), mentre in Italia porta avanti il mercato. Eldor Shomurodov è a un passo dal diventare il terzo colpo dell'estate giallorossa. Come riporta Sky Sport, questo pomeriggio Tiago Pinto e l'entourage del giocatore hanno portato avanti la trattativa con il Genoa, che è davvero vicina alla conclusione. L'accordo prevede un prestito di due milioni e un diritto di riscatto che può diventare obbligo in base alle presenze fissato a 16 milioni di euro. Per il Genoa anche il 20% sulla futura rivendita. L'accordo è davvero a un passo, Mourinho sta per abbracciare il suo nuovo attaccante.