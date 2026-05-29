Un matrimonio che lo ha riportato nella sua città. Gianluca Scamacca è tornato a Roma e ha trascorso questi primi giorni di vacanza tra relax, giri nella Capitale e allenamenti tra amici: l'attaccante ha giocato al campo della Boreale, "casa" di un altro ex Roma come Edoardo Bove. Sono giorni caldi anche per il mercato: Gasperini lo vorrebbe alla Roma come rinforzo per l'attacco, ma Scamacca - con tutta probabilità - comincerà la sua stagione ancora una volta con la maglia dell'Atalanta. La Dea ha alzato il muro e al momento lo ritiene incedibile.