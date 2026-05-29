Sono giorni caldi all'interno della società giallorossa con l'arrivo di Tony D'Amico che si avvicina sempre di più. La Roma sta lavorando alla rescissione con Massara e poi potrà essere annunciato il nuovo direttore sportivo. Nel frattempo rimbalzano i primi nomi di mercato e tra tutti quello di Gianluca Scamacca fa parecchio rumore. Come riporta Matteo Moretto, ad oggi non è una pista calda per svariati motivi. L'Atalanta non vorrebbe privarsi del giocatore, ma anche la Roma non lo ritiene una priorità assoluta, anzi, è alla ricerca di un profilo diverso che possa essere il vice Malen nella prossima stagione. Chi vorrebbe davvero la trattativa è proprio Scamacca che, da sempre, sogna di tornare alla Roma, ma al momento non c'è nulla di concreto.