Sabatini punta in alto: anche la Salernitana pensa a Diawara

Dopo l'arrivo di Fazio, il ds dei campani ha intenzione di continuare a puntare in alto

La Roma resta appesa al futuro di Amadou Diawara. In queste ore è calda la pista che lo porterebbe al Valencia, destinazione preferita del centrocampista guineano, come annunciato anche dall'agente. Ma la Serie A non si arrende. Secondo 'Il Quotidiano del Sud', infatti, anche la Salernitana starebbe pensando al giocatore della Roma. I granata di Sabatini hanno ufficializzato Fazio, cercano rinforzi per provare l'impresa salvezza e puntano in alto. Tra le candidature, insieme a Ederson Moraes, sarebbe quindi spuntato anche Diawara. Dopo i vari rifiuti a squadre italiane anche in posizioni migliori di classifica, sembra però molto poco probabile che il giocatore prenda in considerazione un'offerta della Salernitana.