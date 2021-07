Rui Patricio a Roma alle 11.30: pronto lo sbarco a Fiumicino

Il portoghese sarà il nuovo portiere della Roma

Data e ora sono ufficiali: Rui Patricio sbarca a Roma all'aeroporto di Fiumicino alle 11.30, con un volo proveniente da Lisbona, dove è tornato dopo alcuni giorni al mare insieme alla famiglia a Minorca. Subito dopo l'arrivo, visite mediche a Villa Stuart e poi firma sul contratto da circa 2 milioni di euro a stagione. L'accordo è arrivato per 11.5 milioni più bonus che il club giallorosso potrà pagare dal 2022, quando spera di aver incassato i soldi della cessione di Pau Lopez al Marsiglia. Non si aggregherà da subito al resto del gruppo ma usufruirà di altri giorni di relax dopo l'Europeo. Possibile che si unisca alla squadra nella seconda fase della preparazione, quella in Portogallo.