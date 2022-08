Roma, vicina la chiusura per Belotti: entro sabato attesa la fumata bianca

Andrea Belotti sta per diventare un calciatore della Roma. Il "Gallo" ha da tempo accettato l'offerta dei giallorossi che prima però dovevano riuscire a cedere gli esuberi presenti nel reparto offensivo (situazione che sembra essersi sbloccata nelle ultime ore). Kluivert andrà al Fulham (trovato l'accordo tra il calciatore e i londinesi) e Felix è vicino alla Cremonese, così Mourinho potrà finalmente abbracciare l'ex capitano del Torino. Per lui pronto un triennale da circa 2,8 milioni a stagione più bonus. L'attaccante classe '93 ha rifiutato il Nizza e una ricca proposta del Galatasaray pur di arrivare alla corte dello Special One che già lo voleva ai tempi del Tottenham. Nella Roma ritroverà Dybala e pure Pellegrini con il quale si è sentito molto in questi giorni. L'arrivo nella capitale potrebbe avvenire già domani e non è escluso a quel punto che Belotti possa essere in panchina lunedì con la Cremonese. In queste settimane si è allenato in Sicilia insieme ad uno staff ma ovviamente avrà bisogno di alcuni giorni per capire i meccanismi della squadra.