Roma, ufficiale: nuovo prestito per Coric, va all’Olimpia Lubiana – FOTO

Ante Coric riparte dalla Slovenia. È ufficiale infatti il suo passaggio in prestito all’Olimpia Lubiana dopo la prima parte della stagione spesa in Olanda al VVV-Venlo, dove però ha giocato pochissimi minuti. Per questo il croato – come già anticipato da Forzaroma.info – è tornato alla Roma per poi riprendere subito il volo verso una nuova avventura. A comunicare l’operazione (il mercato in Slovenia era ancora aperto), è stata la stessa Olimpia Lubiana tramite il proprio sito ufficiale. Coric arriva ai ‘Dragoni’ in prestito gratuito.

“Mi sento benissimo e sono molto felice di essere qui. Voglio giocare il più possibile e aiutare la squadra a vincere il titolo, che è l’obiettivo principale. La squadra è buona e soprattutto giochiamo un bel calcio. Ho già conosciuto i compagni e posso dire che ci siamo trovati subito bene”, le prime parole del centrocampista classe ’97, primo acquisto romanista dell’era Monchi.